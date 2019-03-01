رسائل ”واتساب“ تكشف تفاصيل جديدة في قضية إيميليانو سالا

كشفت تقارير صحفية حقائق جديدة في قضية مصرع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لاعب نادي نانت الفرنسي، المنتقل إلى كارديف سيتي الإنجليزي.

ولقي سالا مصرعه يوم 21 يناير الماضي، بعد أن سقطت طائرته في القنال الإنجليزي، وتم العثور على جثته يوم 7 فبراير، بعد فترة طويلة من البحث.

وقالت صحيفة “ Ouest France“ الفرنسية إن رسائل مسربة جديدة عبر تطبيق ”واتساب“ كشفت أن نادي كارديف سيتي قام بحجز رحلة تجارية للمهاجم الأرجنتيني سالا، بعد التعاقد معه من نانت الفرنسي، كي يحضر إلى إنجلترا.

وكان وكيل أعمال اللاعب ”ويلي ماكاي“ قد زعم أن نادي كارديف سيتي ترك سالا يرتب أموره بنفسه، فيما يتعلق بالرحلة الجوية من فرنسا إلى إنجلترا، رغم أن كارديف دفع 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب، الأغلى في تاريخه.

وقال ماكاي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“ مساء أمس الخميس: ”لقد تركوه في الفندق يقوم بترتيب أموره بنفسه، ولم يقم مسؤولو كارديف بحجز أي رحلات جوية له كي يغادر إلى إنجلترا“.

ولكن نادي كارديف نفى بشدة تلك المزاعم، وكشف للصحيفة الفرنسية تفاصيل الرسائل المتبادلة بين مسؤولي النادي وإيميليانو سالا، حول الرحلة التجارية التي قام النادي الإنجليزي يحجزها لصالح اللاعب.