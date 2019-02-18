كارديف سيتي يهدد بمقاضاة وكيل الراحل سالا

بدأت إدارة نادي كارديف سيتي الإنجليزي في تجميع معلومات وبيانات من أجل مقاضاة ويلي ماكاي وكيل أعمال الراحل إيمليانو سالا بداعي أنه غالى في قيمة الصفقة، إذ يود النادي الويلزي تجنب دفع 15 مليون جنيه إسترليني إلى نانت الفرنسي.

ويملك الماليزي فينسنت تان مالك كارديف سجلًا حافلًا في متابعة الأشخاص الذين يعتقد أنهم أساءوا إليه في سوق الانتقالات حيث طالب بتعويضات كبيرة من مالكي ماكاي المدير السابق للنادي و3 وكلاء لاعبين عن طريق رفع دعاوى قضائية ضدهم.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ماكاي اعترف بأنه نشر قصصًا عن اهتمام العديد من الأندية بضم سالا وهو الأمر الذي يراه مسؤولو كارديف بأنه ”تلاعب في الأسعار“.

وسعى كارديف الأسبوع الماضي للحصول على اعتراف من أندية منافسة في الدوري الممتاز أعلن ماكاي أنها أبدت اهتمامًا بالمهاجم الراحل الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي بعد 3 أيام من توقيع عقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي.

ويبدو أن ناديًا واحدًا على الأقل نفى اهتمامه بضم اللاعب وأنه لم يتابع سالا في أي مباراة، وقال مصدر في كارديف للصحيفة ذاتها: ”أخبرنا ماكاي أن ناديًا آخر في الدوري الممتاز أعطاه تفويضًا كتابيًا للحصول على اللاعب“.

”لقد تحدثنا إلى هذا النادي ولم يكن هناك مثل هذا التكليف، نريد أن نفهم الحقيقة حول ما إذا كان أي شخص مهتمًا على الإطلاق، يكره فنسنت تان من يحاول خيانته، لا يتعامل مع مثل هذه الأشياء بسهولة“.

وجاء اعتراف ماكاي بأنه سعى إلى المبالغة في سعر اللاعب في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى سالا كشفت عنها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.

وقال إنه أخبر وسائل الإعلام باهتمام الأندية المنافسة ”فقط لتحفيز الاهتمام بك (سالا)“، وقد وضع أندية إيفرتون ووست هام بين الأندية المهتمة وكانت أندية كريستال بالاس وفولهام وبيرنلي وولفرهامبتون تتابع المهاجم الراحل البالغ عمره 28 عامًا.

وقد يحاول كارديف أن يثير أزمة بالنسبة لمستحقات نانت لديه باعتبار أن ماكاي كان يمثل النادي الفرنسي الذي كان مسؤولًا جزئًيا عن تنظيم الرحلة المنكوبة.

من ناحية أخرى يقول خبراء قانونيون إن كارديف سيتي سيكون مضطرًا لدفع تكاليف الصفقة بالكامل لأنهم وافقوا على التعاقد مع اللاعب، وبالتالي ملزمون قانونًا بدفع المبلغ لكن النادي يتحفظ على ذلك، لأن الصفقة لم تتم بموت سالا كما أن المفاوضات الشخصية مع اللاعب لم يتم الانتهاء منها.