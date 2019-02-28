هاري كين يواجه الإيقاف 3 مباريات بعد مشاجرة خلال مباراة تشيلسي ضد توتنهام (شاهد)

لم تتوقف خسائر توتنهام هوتسبير فقط على الهزيمة أمس في دربي لندن أمام تشيلسي، بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج.

وابتعد توتنهام بتلك الهزيمة، الثانية على التوالي، عن المنافسة على لقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد أن ظل في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول، و8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن قائد توتنهام هاري كين يمكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف، إثر الشجار الذي نشب بينه وبين قائد نادي تشيلسي سيزار أزبلكويتا، خلال الشوط الأول من المباراة.

وأضافت بقولها: ”إذا أقر حكم المباراة ”أندريه مارينير“، أنه لم يشاهد الواقعة، فإن الاتحاد الإنجليزي يمكن أن يفرض عقوبة على هاري كين، تصل إلى الإيقاف 3 مباريات، بناء على فيديو المباراة“.

وأشارت الصحيفة إلى لجنة ثلاثية تابعة للاتحاد الإنجليزي ستشاهد فيديو الواقعة اليوم الخميس، على أن تصدر قرارها في وقت لاحق، حول ما إذا كان هاري كين مذنبًا ويستحق العقوبة أم لا.

ونقلت الصحيفة عن الحكم الإنجليزي السابق ”مارك هالسي“ قوله إن هاري كين كان محظوظًا لأنه لم ينل البطاقة الحمراء إثر تلك الواقعة خلال المباراة.

وفي حالة إيقاف هاري كين، فإنه سيغيب عن دربي لندني آخر مساء السبت المقبل أمام أرسنال على ملعب ويمبلي.