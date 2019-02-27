نتائج مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.. فوز ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلي ويونايتد‎

حقق فريق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على نظيره توتنهام بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدفي البلوز كلًا من: بيدرو رودريجيز في الدقيقة 57، كيران تريبير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84.

وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة، ليبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 0 توتنهام | اهداف اللقاء pic.twitter.com/QzksNPeNNV — ??????????????? (@fT15sBwb0BwTdAM) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

كما واصل نادي مانشستر سيتي مطاردة منافسه برشلونة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا بهدف نظيف.

وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدف الفريق السماوي الوحيد في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة التاسعة والخمسين من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يصل مانشستر سيتي إلى النقطة 68 محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر ليفربول، في المقابل توقف رصيد الفريق اللندني عند 36 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب ”البريمييرليج“، بالرصيد نفسه مع إيفرتون صاحب المركز التاسع.

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 وست هام | هدف اللقاء الوحيد pic.twitter.com/3bYSGQniAP — ??????????????? (@fT15sBwb0BwTdAM) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وفي الجولة نفسها واصل آرسنال صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه بورنموث اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري الانجليزي | ارسنال 5 × 1 بورنموث | اهداف اللقاء pic.twitter.com/7mKgnSegEt — ??????????????? (@fT15sBwb0BwTdAM) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

كما شهدت الجولة أيضًا فوز ساوثهامبتون على فولهام 2-0.

في مباراة أخرى حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على فريق كريستال بالاس، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو ثنائية اليونايتد في مرمى نادي كريستال بالاس، وأحرز أشلي يونغ الهدف الثالث لفريقه، بينما هو وارد لاعب كريستال بالاس هدف الفريق الوحيد في مرماه دي خيا حارس مرمى مانشستر.

ورفع نادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وواصل نتائجه المميزة مع مدربه سولشاير.