ليفربول يكتسح واتفورد ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 5-صفر الأربعاء على ملعب ”أنفيلد رود“ في ليفربول في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

بدأ ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة منه لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر السنغالي ساديو ماني.

ومع حلول الدقيقة 20 أضاف ماني الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وفي الوقت الذي حاول فيه واتفورد تقليص النتيجة، تمكن البلجيكي ديفوك اوريجي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وأحرز الهولندي فيرجيل فان ديك الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و82 ليخرج ليفربول فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الثامن.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 واتفورد | هدف ماني pic.twitter.com/2ggFefT2oy — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 0 واتفورد | هدف ماني ???????????? pic.twitter.com/envvQrgWBj — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | ليفربول 3 × 0 واتفورد | هدف اوريجي pic.twitter.com/tZlzpMOfhb — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | ليفربول 4 × 0 واتفورد | هدف الرابع ليفربول فان دايك HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/CsCSQCZeqf — فهد عاد من جديد (@MlMY404) ٢٧ فبراير ٢٠١٩