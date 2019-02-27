هدف مباراة ليفربول وواتفورد.. ساديو ماني يتقدم للريدز بثنائية (فيديو)

سجل ساديو ماني نجم ليفربول هدفًا لصالح فريقه في شباك واتفورد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أنفيلد“، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ماني لفريقه مبكرًا من رأسية قوية في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 20 بكرة جميلة لعبها بالكعب وسكنت الشباك.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 واتفورد | هدف ماني pic.twitter.com/2ggFefT2oy — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 0 واتفورد | هدف ماني ???????????? pic.twitter.com/envvQrgWBj — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وكان “الريدز” سقط في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقي الفريق في المركز الأول ”مؤقتًا“ في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع “الريدز” أن يحقق 20 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة 1 فقط.

فيما كانت آخر مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي، وفاز واتفورد في هذا اللقاء بـ5 أهداف مقابل 1، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ7 برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الـ6، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات.