القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول اختبارًا صعبًا ضد نظيره واتفورد، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة ستجمعهما، بملعب ”أنفيلد“، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.. وتذاع عبر قناة bein sports hd4، بصوت المُعلق خالد الحدي.

وكان “الريدز” سقط في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل بقي الفريق في المركز الأول ”مؤقتًا“ في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحتى الآن استطاع “الريدز” أن يحقق 20 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة 1 فقط.

فيما كانت آخر مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي، وفاز واتفورد في هذا اللقاء بـ5 أهداف مقابل 1، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ7 برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الـ6، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات.

سجل محمد صلاح في فريق واتفورد العديد من الأهداف، خاصة في مباراته الشهيرة أمامهم في الموسم الماضي، والتي أحرز فيها “سوبر هاتريك”.

كان ليفربول فاز في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.