موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره واتفورد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمعهما بملعب ”أنفيلد“ ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويتطلع ليفربول لتقديم عرض قوي وفوز مقنع، يستعيد على إثرهما ثقة جماهيره المتعطشة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، بعدما سقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر 4 مباريات.

وستكون الأنظار متجهة صوب محمد صلاح الذي يسعى لاستعادة ذاكرته التهديفية أمام واتفورد، بعدما سجل هدفًا وحيدًا في آخر 5 مباريات مع ليفربول، بينما سجل 20 هدفًا في 36 مباراة حتى الآن، وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز كتيبة يورغن كلوب بـ3 أهداف دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.. وتذاع عبر قناة bein sports hd4، بصوت المُعلق خالد الحدي.