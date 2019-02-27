أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام.. 2/0 للبلوز (فيديو)

تقدم بيدرو لاعب تشيلسي بهدف في شباك توتنهام خلال المباراة التي تقام بين الفريقين خلال منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، في ديربي العاصمة البريطانية لندن.

واستلم بيدرو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1 × 0 توتنهام | هدف بيدرو pic.twitter.com/AsnxZxCdLQ — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وعزز تشيلسي تقدمه قبل نهاية اللقاء بدقائق عن طريق هدف مدافع توتنهام بالخطأ.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 0 توتنهام | هدف تريبر بالخطاء في مرماه pic.twitter.com/H5DJkDtSSG — ……………….. (@CAnj4Gu4wGfnZwJ) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

يأمل تشيلسي الخروج من أحزانه بسبب تراجع النتائج مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بخلاف ضياع لقب كأس الرابطة وأزمة حارسه الإسباني كيبا، بينما يتطلع توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو للانتفاضة وتحقيق النقاط الثلاث، لمساعدته في سباق القمة خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة، وتلقى البلوز 6 هزائم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بجانب 5 تعادلات، وسجل الفريق 45 هدفاً واستقبل 29 هدفاً، ويعد البلجيكي إيدين هازارد هداف البلوز بالدوري برصيد 12 هدفًا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وتلقى السبيرز 7 هزائم دون أي تعادل، وسجل الفريق 55 هدفاً واستقبل 27 هدفاً، ويبقى هاري كين الهداف برصيد 15 هدفًا.