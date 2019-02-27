كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تشهد منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، مواجهة على صفيح ساخن بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبرز في ديربي العاصمة البريطانية لندن.

يأمل تشيلسي الخروج من أحزانه بسبب تراجع النتائج مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بخلاف ضياع لقب كأس الرابطة وأزمة حارسه الإسباني كيبا.. بينما يتطلع توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو للانتفاضة وتحقيق النقاط الثلاث، لمساعدته في سباق القمة خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الـ 23:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”ستامفورد بريدج“ بالعاصمة لندن.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الـ 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة، وتلقى البلوز 6 هزائم بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بجانب 5 تعادلات، وسجل الفريق 45 هدفاً واستقبل 29 هدفاً، ويعد البلجيكي إيدين هازارد هداف البلوز بالدوري برصيد 12 هدفًا.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وتلقى السبيرز 7 هزائم دون أي تعادل، وسجل الفريق 55 هدفاً واستقبل 27 هدفاً، ويبقى هاري كين الهداف برصيد 15 هدفًا.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 163 مرة، وفاز تشيلسي 69 مرة مقابل 54 فوزًا لتوتنهام و40 تعادلًا.. وانتهى آخر لقاء بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1 في كأس الرابطة يوم الـ24 من يناير الماضي، وهي النتيجة ذاتها لأول لقاء جمع الفريقين يوم الـ18 من ديسمبر 1909 بالدوري.

وحقق توتنهام أكبر فوز على تشيلسي يوم الـ9 من أكتوبر 1920 بنتيجة 5-0 بالدوري، بينما كان أكبر فوز للبلوز على السبيرز يوم الـ6 من ديسمبر 1997 بنتيجة 6-1 في كأس الاتحاد.

أحزان ساري

يبحث ساري عن حصد الفوز بأي طريقة لمصالحة جماهيره الغاضبة، والاقتراب خطوة من العودة للمربع الذهبي، بعد أن ضاعت أحلام التتويج بلقب كأس الرابطة.

يقود تشيلسي الحارس كيبا رغم أزمة رفضه مغادرة الملعب في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة، بينما يلعب في خط الدفاع دافيد لويز وأنتونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا وإيميرسون، بينما يقود خط الوسط نجولو كانتي وجورجينهو وماتيو كوفاسيتش.

يعتمد ساري على المثلث الهجومي بقيادة إيدين هازارد وجونزالو هيجواين، مع الجناح الأيمن بيدرو أو ويليان، للضغط على دفاعات توتنهام ومحاولة هز الشباك.

طموح بوكتينيو

يطمع بوكتينيو في عبور اختبار الديربي للاقتراب بشكل أكبر من صراع القمة رغم فارق ست النقاط مع ليفربول المتصدر.

ويفتقد توتنهام خدمات لاعب الوسط ديلي آلي، بجانب المهاجم فينسنت يانسن ، ويعتمد بوكتينيو على حارسه هوجو لوريس وأمامه الثلاثي توبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين ودافينسون سانشيز في خط الدفاع.

يقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره موسى سيسوكو، بجانب كيران تريبير الظهير الأيمن وبن دافيز الظهير الأيسر، مع دور كريستيان إريكسين في الربط بين الوسط والهجوم.

ويلعب هاري كين كرأس حربة صريح، وخلفه الجناح السريع هيونج مين سون، للضغط على دفاعات البلوز ومحاولة الاختراق وهز الشباك.. وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن قوة الاختبار ستكون في الصراعات الثنائية بين الهدافين هاري كين وهيجواين من ناحية، بجانب السيطرة على خط الوسط من ناحية أخرى.

وأوضح أن توتنهام سيحاول التفوق في الأطراف بشكل أكبر في ظل قوة وسط تشيلسي، متوقعاً أن تكون الكرات العرضية لكين وهيجواين عاملًا مهمًّا في حسم اللقاء.