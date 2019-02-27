القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق توتنهام بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”ستامفورد بريدج“، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

وكشفت عدة تقارير أن مواجهة تشيلسي اليوم، هي الاختبار الأخير للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد تراجع نتائج البلوز في البريميرليغ، وخسارة لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد الماضي، أمام مانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة ”صن“ الإنجليزية في تقريرها أمس، إلى أنه في حال هزيمة تشيلسي أمام توتنهام اليوم، ستعلن إدارة البلوز إقالة ساري من القيادة الفنية للفريق.

وتشير التقارير إلى أن ساري سيقوم باستبعاد الحارس الإسباني كيبا بعدما تجاهل قراره بالاستبدال مع زميله الأرجنتيني ويلي كاباييرو، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي بالمباراة، واستمر في مواجهة ركلات الترجيح؛ ما أغضب المدرب الإيطالي .

بينما يسعى توتنهام في مواجهة اليوم، لتخطي الخسارة الأخيرة في البريميرليغ أمام بيرنلي بنتيجة 2-1، والحفاظ على مركزه في المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وخاض تشيلسي هذا الموسم 26 مباراة في البريميرليغ، وتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28، وتمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات وخسر 5، فيما خاض السبيرز 27 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة وخسر في 7 مباريات ولم يتعادل حتى الآن في أي لقاء.