موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”ستامفورد بريدج“، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره الغاضبة جراء تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتى في ظهوره الأخير بمسابقة الدوري الإنجليزي بسداسية نظيفة، قبل أن يخسر مجددًا أمام الفريق ذاته بركلات الترجيح الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في حين تعقد جماهير توتنهام آمالها على هاري كين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما هز الشباك في مباراة بيرنلي في أول مشاركة له بعد تعافيه من الإصابة، وهي المباراة التي انتهت بخسارة ”السبيرز“ بنتيجة 1 – 2.

وتبدو كفة توتنهام راجحة معنويًّا وبدنيًّا؛ نظرًا للتخبط الذي يمر به تشيلسي، وخوضه 120 دقيقة وركلات الترجيح أمام سيتي، يوم الأحد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.