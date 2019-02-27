ماذا قال بوكيتينو قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي؟

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن ناديه يجب أن يلوم نفسه فقط على الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أكد محاولة نسيان الهزيمة الأخيرة أمام بيرنلي وإنهاء الموسم بقوة.

ويتأخر توتنهام بست نقاط عن ليفربول المتصدر وخمس نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، بعد الهزيمة 2-1 أمام بيرنلي في الجولة الماضية في مباراة وصفها المدرب الأرجنتيني بأنه كان يجب الفوز بها.

وسيلعب توتنهام أمام جاره اللندني تشيلسي، اليوم الأربعاء، قبل أن يستضيف آرسنال في مباراة قمة أخرى يوم السبت.

وقال بوكيتينو: ”في آخر 10 أو 12 مباراة يجب التحلي بالقوة. ما أظهرناه يوم السبت أننا نملك فريقًا جيدًا لكنه غير جيد بالشكل الكافي للفوز باللقب“.

وأضاف: ”سيكون من الصعب الفوز بلقب الدوري الممتاز بسببنا وليس لأن ليفربول أو أي فريق آخر أفضل منا كثيرًا. نحتاج إلى إظهار قتالنا على البطولات الكبيرة“.

وتسبب غضب بوكيتينو في تعرضه لاتهام من الاتحاد الإنجليزي بسوء السلوك بعدما استشاط غضبًا في وجه الحكم مايك دين يوم السبت في نهاية مواجهة بيرنلي.

وقال المدرب الأرجنتيني، صاحب المركز الثالث: ”أعتقد أننا أهدرنا فرصة كبيرة للوجود في موقف أفضل والضغط على فرق الصدارة.

”من الصعب المضي قدمًا لكننا في حاجة إلى ذلك ويجب أن نفعل ذلك ونحتاج إلى التفكير في مواجهة تشيلسي“.

وسيرحب توتنهام بعودة الهداف هاري كين من الإصابة وشارك اللاعب بالفعل أمام بيرنلي وسجل هدف ناديه الوحيد لكنه لم يكن كافيًا للخروج بالانتصار.