رودجرز ينتظر أوقاتًا مثيرة مع ليستر سيتي

يعتقد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي الجديد، أن فريقه ينتظره ”أشياء إيجابية في الأفق“ بعدما تابع الفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء.

وأكد ليستر تعيين رودجرز قبل ساعة واحدة من انطلاق المباراة، ليتولى المسؤولية خلفًا للمدرب كلود بويل الذي أقيل، يوم الأحد، بعد سلسلة من سبع مباريات دون أي فوز في كل المسابقات.

وحظي مدرب سيلتيك السابق بتحية حارة من مشجعي ليستر، إذ جلس في مدرجات استاد ”كينغ باور“ لمتابعة اللقاء بينما سجل ديماراي غراي وجيمي فاردي هدفي الانتصار.

وقال مايل ستويل، مدرب ليستر المؤقت: ”لقد تحدث إلى اللاعبين في الغرفة. لقد كان فخورًا بهم، ومعجبًا بالروح القتالية لديهم. لقد أكد لهم أن أشياء إيجابية تنتظرهم في الأفق“.

وأضاف: ”ارتفعت الروح المعنوية بالفوز وبقدوم مدرب جديد. أنا متأكد أنه سيجلب الكثير من الأشياء الجيدة وهو يملك فريقًا رائعًا. هذه أوقات مثيرة“.

وحقق ليستر فوزه الأول منذ مطلع العام الجاري ليتقدم إلى المركز الـ 11 في الدوري على حساب بورنموث الذي يواجه آرسنال، اليوم الأربعاء.

ويعود رودجرز إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ إقالته من ليفربول في 2015، وسيجلس على مقاعد البدلاء في الجولة المقبلة أمام واتفورد، يوم الأحد المقبل.