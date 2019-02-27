6% فقط من البريطانيين يؤيدون إقامة كأس العالم 2022 في قطر

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن 6% من البريطانيين يرون أن قطر تستطيع تنظيم كأس العالم عام 2022، بينما يأمل الغالبية العظمى من البريطانيين أن تتدخل بلدهم وتقوم بمجهود لمنع قطر من التنظيم والحلول بدلًا منها كدولة منظمة.

وحسب دراسة لمكتب ”IPSOS MORI “ فأغلب البريطانيين ضد تنظيم قطر للمونديال و51% يعتبرون أن منحها التنظيم كان غير مستحق، وأنها اشترت أصوات الأعضاء للفوز بالتنظيم.

كما يعتقد 58% أن إنجلترا عليها أن تحاول بقوة تنظيم المونديال لكون البلد نظمه مرة واحدة في 1966.

وحسب الصحيفة، فأزمة منع الخمور، والإقامة والأزمة الخليجية مع جيرانها ستؤثر على الجماهير خلال مونديال 2022.

كما يعتقد البريطانيون أن تنظيم كأس العالم في الشتاء سيؤثر على الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يعتبرون أيضًا أن أسعار المشروبات الكحولية ستكون غالية بسبب الضرائب.

ويرى البريطانيون -أيضًا- أن صغر مساحة قطر تعيق استيعابها لكل الجماهير، التي ترغب في مشاهدة كأس العالم ومتابعة منتخبات بلدانها من الملاعب مباشرة.

ويعتقد البريطانيون أن المشجعين سيلجأون لمدينتي دبي أو أبوظبي في الإمارات على بعد حوالي 200 كيلومتر من الدوحة ليتمكنوا من الإقامة والتنقل لمشاهدة منتخبهم وهي مسافة بعيدة ومكلفة.

ويبقى الخلاف الخليجي أكبر عائق أمام قطر، حسب الجماهير البريطانية، فالاقتصاد القطري تضرر من الأمر، والعلاقات مع جيرانها شبه مقطوعة، ما سيصعب الأمر على الجماهير للإقامة في الإمارات والسفر للدوحة.

وعادت الصحيفة لإلقاء الضوء على الاتهامات التي مست حصول قطر على تنظيم المونديال، من خلال التجسس واستعمال عناصر سابقة في المخابرات الأمريكية، وأكدت أن الأمر كان يستحق فتح تحقيق من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة، أن التحقيقات أشارت إلى أن قطر خرقت القوانين فيجب معاقبتها والمطالبة بعدم تكرار أفعالها المنافية للقوانين.