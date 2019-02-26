ساري يتجنب عقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الإنجليزي بعد هذا التصرف

ذكرت صحيفة “ دايلي ميل “ البريطانية أن الإيطالي ماوريسزيو ساري مدرب تشيلسي، لن يتعرض لإجراء تأديبي من طرف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رغم إلقائه زجاجة ماء إثر خلافه مع حارسه الإسباني كيبا، حول التغيير في لقاء نهائي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي.

وأدخل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في قانون الانضباط هذا الموسم، قضية رمي زجاجة المياه أو أي مادة أخرى من طرف المديرين الفنيين لتحسين سلوكهم خلال اللقاءات.

وتعرض البرتغالي جوزيه مورينيو للطرد والإيقاف الموسم الماضي؛ بسبب رميه زجاجة ماء سنة 2016 خلال لقاء مانشستر يونايتد وويستهام، كما غرم الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال 8 آلاف جنيه إسترليني، لنفس السبب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وحسب الصحيفة فالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر عدم فتح تحقيق ضد ماوريسيو ساري لكون انفعاله لم يكن موجهًا للتحكيم أو ضد الفريق المنافس، بل كان ردة فعل على رفض حارسه كيبا الخروج.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مستقبل ساري مع تشيلسي مازال غامضًا، بعد الاجتماع الذي عقده اليوم مع إدارة الفريق، وأن الهزيمة أمام توتنهام غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تعصف بمستقبله بشكل نهائي.