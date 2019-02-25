ساري وكيبا يوضحان سبب أزمتهما في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، إن رفض حارس مرمى فريقه كيبا أريزابالاغا استبداله في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الأحد، كان نتيجة ”سوء فهم كبير“، مضيفًا أن اللاعب الإسباني ”كان محقًا لكنه تصرف بطريقة خاطئة“.

وبدا أن أريزابالاغا يعاني من إصابة بعدما حرم سيرجيو أغويرو، مهاجم سيتي، من التسجيل في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، وأمر ساري باستبداله قبل خسارة تشيلسي 4-3 بركلات الترجيح.

لكن عندما تم عرض التغيير بالفعل على شاشة الاستاد عبر الحكم الرابع، وكان حارس تشيلسي البديل ويلي كاباييرو مستعدًا للمشاركة، أصر أريزابالاجا على أنه يستطيع الاستمرار وبقي في الملعب وسط غضب واضح من ساري.

وأبلغ ساري الصحفيين: ”كان سوء فهم كبير لأنني عرفت أنه يعاني من شد عضلي. لذا لم أشأ أن أذهب لركلات الترجيح بحارس في هذه الحالة البدنية.

”أراد الحارس فقط إبلاغي بأنه في حالة تسمح له بالمشاركة في ركلات الترجيح“.

وأضاف: ”كان الأمر مجرد سوء فهم كبير. كيبا كان على صواب، لكنه تصرف بطريقة خاطئة“.

وبقي أريزابالاغا في الملعب خلال ركلات الترجيح التي فاز بها مانشستر سيتي بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي ليحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي.

* كيبا يتحدث

وأيد أريزابالاغا، حارس أتليتيك بيلباو السابق، تعليقات ساري، وأكد أن الأمر مجرد سوء فهم رغم اعترافه بأن الموقف بدا سيئا.

وقال لموقع تشيلسي على الإنترنت: ”لم تكن نيتي على الإطلاق عدم الانصياع للأمر أو أي شيء من هذا القبيل مع المدرب. إنه مجرد سوء فهم.

”لا أدري كيف شاهدتم الأمر من الخارج، إنها ليست صورة مناسبة. تحدثت إلى المدرب. أعتقد أنه مجرد سوء فهم“.

وتابع: ”أعرف أن على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي كان الجميع يتحدث عن هذا الأمر. تحدثنا الآن وكنت أحاول فقط أن أقول له إنني على ما يرام. ظن أنني لست في حالة جيدة“.

وقال ساري، إنه سيتحدث بشأن ما حدث للاعبه الإسباني الذي أصبح أغلى حارس في العالم حين انتقل إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو (90.75 مليون دولار) العام الماضي.

وأبلغ الصحفيين: ”أود التحدث إليه لأنه يجب أن يعرف أن بسبب سوء فهم من الممكن أن نتعرض لمتاعب. لذا أعتقد أنه ينبغي علي شرح الموقف بالتحديد لكيبا، لكن لا توجد مشكلة أخرى“.

ونفى ساري أن يكون فقد السيطرة على الموقف.

وأضاف: ”اللاعبون قدموا بالضبط المباراة التي أعددنا لها أمس. لذلك أعتقد أنني أسيطر تمامًا على الموقف“.

وقال المدرب الإيطالي، الواقع تحت ضغط شديد بعد هزائم ثقيلة من بينها الخسارة 6-صفر أمام سيتي في الدوري الممتاز الشهر الماضي، إن خطته سارت بشكل جيد في مباراة الأحد عندما أمر فريقه بالتراجع للدفاع من العمق من أجل التصدي لأسلوب سيتي السلس.

وتابع: ”لم نستقبل أي هدف أمام أفضل فريق في أوروبا“.