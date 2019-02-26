مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع توني كروس نجم ريال مدريد

تفكر إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في تقديم عرض رسمي إلى ريال مدريد؛ من أجل انتقال الدولي الألماني توني كروس إلى إنجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”دون بالون“، اليوم الثلاثاء، إلى أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب كثيرًا بمستوى كروس، ويريد التعاون معه من جديد، بعد سنة واحدة قضاها الثنائي في بايرن ميونخ.

ومن المتوقع عدم رفض كروس الانتقال إلى إنجلترا، خصوصًا بعد حصوله على عدد كبير من البطولات مع الريال، وتراجع مستواه بعض الشيء مؤخرًا في تشكيلة سولاري.

وأشارت المصادر المقربة من السيتي إلى أن النادي سيعرض على ريال مدريد مبلغًا يصل إلى 60 مليون يورو، لحسم صفقة انتقال لاعب الوسط في الصيف القادم.