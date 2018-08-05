توني كروس أفضل لاعب في ألمانيا للعام 2018

فاز توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا بجائزة أفضل لاعب ألماني للعام 2018، في استفتاء صحيفة “كيكر”، الذي يشارك فيه ممثلو وسائل الإعلام الألمانية.

وحصد توني كروس 185 صوتًا من أصل 475، متقدمًا على نيلس بيترسن لاعب فرايبورغ، الذي حصل على 39 صوتًا ونالدو لاعب شالكة الألماني، الذي حصل على 38 صوتًا.

ويعتبر توني كروس نقطة الضوء الوحيدة في كرة القدم الألمانية حيث تُوِّج برفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، فيما خرج المنتخب الألماني من الدور الأول في كأس العالم روسيا 2018، وسجل توني كروس هدف الفوز الوحيد لألمانيا في مرمى السويد بطريقة رائعة.

ولدى المدربين فاز المدرب السابق لبايرن ميونخ يوب هاينكس باللقب للمرة الثانية في مسيرته متقدمًا على دومينيكو تيديسكو مدرب شالكة ونيكو كوفاتش المدرب السابق لفرانكفورت والذي خلف هاينكس في بايرن ميونخ.