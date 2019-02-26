مباراة ليفربول ضد واتفورد.. كلوب لن يتعجل عودة فيرمينو

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، أن إصابة المهاجم روبرتو فيرمينو في الكاحل لا تبدو خطيرة كما كان متوقعًا في البداية، لكنه لن يخاطر بالدفع به أمام واتفورد، غدًا الأربعاء، حتى إذا كان جاهزًا للعب.

وأصيب فيرمينو خلال التعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري، يوم الأحد، ويحرص كلوب على أن يتعافى المهاجم البرازيلي قبل القمة المحلية ضد إيفرتون مطلع الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ”إذا سقط فيرمينو على الأرض وغادر الملعب فهذه إشارة سيئة لأنه لاعب صلب، سنلعب غدًا وهذا موعد قريب جدًا، لكن فرصته ستكون كبيرة في خوض لقاء القمة“.

وأضاف: ”استبعاد فيرمينو خطأ كبير لأنه يتعافى بسرعة، كنت أود أن أقول إن هناك فرصة ليلعب أمام واتفورد، لكنني لست متأكدًا من أنني سأمنحه الفرصة“.

وشدد كلوب على أن ليفربول، الذي تعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات ليسمح لحامل اللقب مانشستر سيتي بالعودة لسباق المنافسة، يجب أن يركز في لقاء واتفورد وألا ينشغل بمواجهة إيفرتون يوم الأحد.

وتابع المدرب الألماني: ”لا أتذكر في تاريخ كرة القدم أن مدربًا فكر في مباراة الأحد قبل اللعب يوم الأربعاء، واتفورد منافس صعب ويمضي بشكل جيد ولديه أساليب لعب متنوعة، أمام الستة الكبار لم يحتفظ بالكرة كثيرًا، لكنه يهدد المرمى عبر الهجمات المرتدة ويتقن استغلال الكرات الثابتة، والأمر يختلف عندما يواجه بقية الفرق، إذ يلعب بفاعلية أكبر ويجب أن نستعد للحالتين“.

ويملك ليفربول 66 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني.