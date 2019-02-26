تشيلسي يعلن عقوبة حارس مرماه كيبا

قرر تشيلسي معاقبة الحارس كيبا أريزابالاغا بخصم راتبه لمدة أسبوع واحد، بعدما رفض استبداله خلال الهزيمة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم في استاد ويمبلي يوم الأحد.

وبدا أن أريزابالاغا يعاني من إصابة بعدما منع سيرجيو أغويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وطلب منه المدرب ماوريتسيو ساري الخروج قبل أن يخسر تشيلسي 4-3 في ركلات الترجيح.

لكن بعدما توقف اللعب وطلب الحكم الرابع من أريزابالاغا الخروج ومشاركة الحارس البديل ويلي كاباييرو أصر الحارس الإسباني على أنه جاهز للعب ورفض الخروج وسط غضب واضح من ساري.

وقال المدرب الإيطالي بعد اللقاء الذي انتهى دون أهداف إنه حدث ”سوء فهم كبير“ لأنه اعتقد أن أريزابالاجا يعاني من شد عضلي بينما أكد الحارس أنه سليم واستمر في الملعب لمحاولة التصدي لركلات الترجيح.

وأمس الاثنين قال أريزابالاغا، إنه تقدم بالاعتذار إلى ساري وزملائه والجماهير بينما قرر تشيلسي تغريمه بسبب هذا التصرف.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت ”اتخذ النادي قرارًا بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد والتبرع به لمؤسسة تشيلسي“.

* رد فعل ساري وكيبا

وأصدر كيبا وساري بيانين لتوضيح الموقف، بعدما أثار هذا الأمر جدلًا كبيرًا في وسائل الإعلام.

وقال كيبا ”فكرت بشكل أكبر فيما حدث. رغم أنه حدث سوء فهم في الأمر فإني ارتكبت خطأ كبيرًا في طريقة التعامل مع الموقف.

”أريد أن أستغل الفرصة وأتقدم بالاعتذار بشكل كامل وشخصي إلى المدرب وويلي وزملائي والنادي. لقد فعلت ذلك الأمر وأريد التقدم بالاعتذار ذاته إلى المشجعين.

”سأتعلم من هذه الواقعة وسأتقبل أي عقوبة أو قرار انضباطي يراه النادي مناسبًا“.

وكان ساري قال بعد اللقاء، إنه سيناقش الأمر مع أريزابالاغا الذي أصبح أغلى حارس في العالم عندما انتقل إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو (90.87 مليون دولار) العام الماضي.

وقال ساري في بيان يوم الاثنين ”تحدثت أنا وكيبا عن الواقعة. كان النقاش جيدًا. لقد حدث سوء فهم، لكنه أدرك أنه ارتكب خطأ كبيرًا في طريقة تصرفه.

”لقد تقدم لي بالاعتذار ولزملائه وللنادي. الأمر يتوقف على رغبة النادي في فرض عقوبة انضباطية وفقًا للوائح النادي، لكن بالنسبة لي فتم إغلاق هذه القضية“.

وأضاف المدرب الإيطالي ”أداء الفريق بصفة عامة كان إيجابيًّا جدًّا ومن المؤسف أن هذه الواقعة طغت على جهودنا في المباراة النهائية المتكافئة للكأس“.

وتابع ”تركيز الجميع سينصب على المباراة المقبلة، ويجب أن ننسى جميعًا ما حدث“.

وسيلعب تشيلسي مع جاره اللندني توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج.