هل يتعرض الحارس كيبا لعقوبة بعد أزمته مع ساري في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي؟

شهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مساء الأحد، واقعة مثيرة، وذلك بعد أن رفض الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا استبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وبدا ساري غاضبًا عندما رفض كيبا مغادرة الملعب بعد أن احتاج إلى علاج، وقرر إشراك الحارس الأرجنتيني ويلي كابابييرو بدلاً منه، لكن المدرب الإيطالي كشف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن ما حصل ”كان سوء تفاهم“.

ولكن الصحف الإنجليزية تساءلت هل يتم إنزال عقوبة على الحارس من قبل اتحاد اللعبة، خصوصًا بعد تدخل الحكم جون موس لإنهاء الأزمة.

وكشفت صحيفة ”ميرور“، عن موقف الاتحاد الإنجليزي من الواقعة، وهل سيُعاقب كيبا على ما فعله أو لا، حسب ما أكده حكم المباراة في تقريره.

وأكدت الصحيفة، أن قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تنص على أنه لا يوجد أي قاعدة تعطي للحكم أي سلطة في أن يطلب من اللاعب الخروج من الملعب.

وبموجب ”إجراء الاستبدال“ للقانون الثالث بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يخص اللاعبين، ينص على أنه ”إذا رفض لاعب أنْ يتم استبداله ويخرج من الملعب، يستمر اللعب دون توقف“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القاعدة ذاتها منصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة لقدم ”فيفا“.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكم ذهب إلى ماوريسيو ساري لإنهاء حالة الجدل المستمرة على أرض الملعب، مؤكدًا له أن اللاعب لا يعاني أي إصابات، وعليه أن يطلق صافرته باستمرار اللعب.

ونجح كيبا خلال حصة ركلات الترجيح في التصدي لمحاولة الألماني لوروا ساني، لكنه كان يستطيع أن يقوم بعمل أفضل لدى تصديه لركلة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عندما افلتت الكرة من تحت يديه وتابعت طريقها إلى المرمى.

وعلق ساري على الحادثة بعد المباراة بقوله ”كان سوء تفاهم كبير“، مضيفًا ”في هذا الموقف كان هناك سوء فهم كبير سببه الراديو“ في إشارة إلى جهاز التواصل بين الفريقين الفني والطبي.

وتابع ”فهمت أن هناك مشكلة ونحتاج إلى تغيير. لم أعرف ذلك (قدرته على مواصلة اللعب) حتى وصل الطبيب إلى مقاعد البدلاء بعد بضع دقائق“.