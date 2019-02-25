ماوريسيو بوكيتينو يواجه شبح الإيقاف في مباراتي توتنهام مع تشيلسي وآرسنال

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، بخرق قواعده، عقب خسارة السبيرز 1/2 أمام بيرنلي، السبت، في إطار البريميرليغ.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن العقوبة قد تشمل حظرًا لبوكيتينو من الوقوف على خط التماس، حيث تنتظره مباراتان من العيار الثقيل أمام تشيلسي وآرسنال.

واشتبك بوكيتينو بشكل غير لائق مع مايك دين حكم المباراة في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: ”سأقبل كل شيء يمكن أن يحدث من الاتحاد الإنجليزي، لكن ما حدث في الملعب، أتمنى ألا يتكرر مرة أخرى“.

ويلاقي توتنهام منافسه تشيلسي، يوم الأربعاء، ثم آرسنال، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 60 نقطة من 27 مباراة.