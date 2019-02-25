بسبب ماوريسيو بوكيتينو.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، استبعاد الحكم مايك دين، من طاقم تحكيم مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، الأربعاء، في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضحت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الاتحاد قرر استبعاد مايك دين كحكم رابع في مباراة بين تشيلسي وتوتنهام، على خلفية المشادة العنيفة مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام في مباراة الأخير بيرنلي.

وعبّر بوكيتينو عن غضبه الشديد تجاه مايك دين، أمام بيرنلي، السبت، في الجولة الـ 27، بعدما تعرض الفريق اللندني للخسارة بنتيجة 1/2.

وكاد بوكيتينو أن يشتبك مع دين، لولا إبعاد معاونيه له، لكنه أصرّ على البقاء أمام الحكم، مطالبًا إياه بتفسير قراراته أمام الكاميرا، التي رصدت الواقعة منذ البداية.

ويحتل توتنهام المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 60 نقطة، مقابل 50 نقطة لتشيلسي في المركز السادس.