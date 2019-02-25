تشيلسي لن يعاقب حارسه كيبا بعد حادثة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، بأن إدارة تشيلسي الإنجليزي لن تتخذ أي عقوبة ضد الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا، بعد الحادثة الغريبة في مباراة البلوز مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الأحد.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، يستعد لإجراء التبديل الرابع بخروج كيبا، ونزول الحارس وويلي كاباييرو، قبل دقائق من نهاية المباراة النهائية، وبداية ضربات الجزاء الترجيحية، لكن الحارس الإسباني رفض الخروج من الملعب رغم محاولات إقناعه، وهو ما أثار دهشة الجميع.

ووفقًا لصحيفة ”إيفينينغ ستاندرد“، فإن إدارة تشيلسي قررت تجاهل الموقف بشكل كامل، خاصة بعد تصريحات ساري عقب المباراة، والتي أوضح من خلالها أن ما حدث نتيجة لسوء التفاهم بينه وبين الحارس الإسباني.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم مانشستر سيتي اللقب لصالحه بركلات الترجيح بالفوز 4/3.