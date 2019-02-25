فوز ريال مدريد على ليفانتي وشجار ساري وكيبا يسيطران على عناوين الصحف الرياضية العالمية

ركزت الصحف الأوروبية الرياضية الكبرى، الصادرة صباح اليوم الاثنين، على واقعة الخلاف بين حارس تشيلسي كيبا ومدربه ماوريسيو ساري، خلال مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفوز ريال مدريد الصعب على ليفانتي بضربتي جزاء حيث كانت الثانية محط جدل كبير.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ماركا عن الفوز الصعب لريال مدريد على ليفانتي في الليغا، وكتبت: ”ضربات الجزاء شكرًا“، في إشارة لفوز الفريق بضربتي جزاء باللقاء.

كما اهتمت الصحيفة بواقعة الحارس الإسباني كيبا مع مدربه ماوريسيو ساري، وتسجيل ألفارو موراتا لأول أهدافه برفقة فريقه الجديد أتلتيكو مدريد بعد هدفين تم إلغاؤهما بسبب حكم الفيديو أمام ريال مدريد ويوفنتوس فريقيه السابقين.

سبورت

أعلنت صحيفة سبورت توصل إدارة برشلونة لاتفاق مع المدافع جوردي ألبا لتمديد عقده، وكتبت: ”ألبا برشلوني حتى 2024“.

كما كتبت عن فوز ريال مدريد، قائلة: ”الـVAR ينقذ ريال مدريد“.

فيما أبرزت تألق ميسي واستعداده لموقعتي سانتياغو بيرنابيو أمام ريال مدريد في كأس الملك والليغا.

موندو ديبورتيفو

وصفت الصحيفة فوز ريال مدريد في ليفانتي بـ“الفضيحة“، بعد ضربتي جزاء لجأ فيهما الحكم لتقنية حكم الفيديو.

كما تحدثت الصحيفة عن ما قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام إشبيلية، وكتبت إنه في الطريق لحسم لقبين جديدين في مدريد من خلال كلاسيكو الكأس وكلاسيكو الليغا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت ”ليكيب“ عن عودة الروح لفريق موناكو الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب فريق قوي هو أولمبيك ليون، وأكدت أن فريق الإمارة ”سيلعبون من أجل إثارة المشاكل للفرق القوية“.

كما ركزت الصحيفة على فريق أولمبيك مارسيليا، الذي تعادل أمام رين ويتشبث بفرصه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصحف الإنجليزية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية الشهيرة على الحدث الذي شهده نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بين مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري وحارسه الإسباني كيبا، الذي رفض الخروج والتغيير في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية.

وكتبت الصحيفة، أن ساري رغم الأزمة دافع عن الحارس بعد اللقاء، كما تحدثت عن رحيم ستيرلنغ وضربة الترجيح الأخيرة التي لم يشاهدها المدرب الإسباني بيب غوارديولا.