غوارديولا يقلل من تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد: ما زالوا هم المرشحين لإحراز اللقب

أحصى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تكلفة الفوز الصعب بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم على تشيلسي، أمس الأحد، عندما فقد لاعبين مهمين بسبب الإصابة مع اقتراب مباريات حاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

وغادر المدافع إيمريك لابورت ولاعب الوسط فرناندينيو الملعب بسبب الإصابة، وقال غوارديولا إن من المستبعد عودتهما في الوقت المناسب قبل مباراة سيتي ضد شالكه الألماني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 12 مارس آذار عقب فوز فريقه ذهابًا 3-2.

وأضاف المدرب الإسباني، أن سيتي، الذي هزم تشيلسي 4-3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما بدون أهداف بعد وقت إضافي، سيكون مرهقًا عندما يستأنف مطاردته لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول أمام وست هام يونايتد باستاد الاتحاد، يوم الأربعاء.

وقال إن الأندية الأخرى التي تنافس في دوري الأبطال لا تشارك في بطولتي كأس محليتين وإن الضغط بدأ في الظهور على لاعبيه.

وتابع: ”أنا معجب بقدرة لاعبي سيتي على خوض مباريات ومباريات ومباريات وعدم التعرض للإصابة، لكن في النهاية هذا يحدث“.

وما زال سيتي ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية في دور الثمانية الشهر المقبل كما ينافس على لقبي الدوري الممتاز ودوري الأبطال.

وقلل غوارديولا من أهمية تعادل ليفربول بدون أهداف مع مانشستر يونايتد في الدوري أمس الأحد، وهي نتيجة جعلت منافسه متقدمًا بنقطة واحدة فقط على سيتي في الصدارة.

وأشار غوارديولا: ”ما زالوا في الصدارة، ما زالوا هم المرشحين لإحراز اللقب“.