جوزيه مورينيو: إيدين هازارد نجم تشيلسي قادر على النجاح في ريال مدريد

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لأندية تشيلسي إنتر ميلان، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، الأحد، إن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، قادر على اللعب في ريال مدريد.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن مورينيو قوله:“هازارد لديه الشخصية التي تساعده، للعب في نادٍ مثل ريال مدريد، وارتداء هذا القميص الثقيل، واللعب على ملعب بحجم سانتياغو برنابيو“.

وسعى ريال مدريد بقوة للتعاقد مع هازارد في سوق الانتقالات الموسم الماضي، ويتردد أنه سيستغل بقاء عام واحد على نهاية عقده مع البلوز للتعاقد معه الصيف المقبل.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وعبر عن رغبته مرارًا في الانضمام إلى ريال مدريد، رغم أن عقده مع البلوز يمتد حتى العام 2020.

وسجل هازارد 104 أهداف، وصنع 85 في 335 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 10 أهداف، وصناعة 10 في 35 مباراة الموسم الحالي.

وسجل هازارد 36 هدفًا، وصنع 30 في 125 مباراة تحت قيادة مورينيو عندما كان مدربًا لتشيلسي.

من جهة أخرى، أكد مورينيو رغبته بقيادة فريق جديد، بدايةً من الموسم المقبل، بعدما أُقيل من منصبه في مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.