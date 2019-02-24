مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. هازارد يهدر مجهوده بتسديدة غريبة (فيديو)

أضاع البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنجليزي فرصة ثمينة أمام مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستلم هازارد الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من لاعب ولكن سدد ضعيفة في أقدام مدافعي مانشستر سيتي.

مجهود فردي رائع من هازارد ولكن الدفاع في التغطية!#EFLCup #CHEMCI pic.twitter.com/QqIE26cSOZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وخاض تشيلسي مسيرة حافلة في هذا الموسم ببطولة كأس الرابطة، بعدما أطاح بنظيره ليفربول بنتيجة 2-1، ثم تخطى ديربي كاونتي بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر، وبورنموث بهدف نظيف في دور الثمانية، وعبر توتنهام بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد الفوز 2-1، والخسارة 1-0، ولم يتم الاحتكام لقاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض.

في المقابل، صعد مانشستر سيتي بالفوز على أكسفورد يونايتد بثلاثية دون رد، ثم عبور فولهام بثنائية دون رد في دور الستة عشر، ثم عبور ليستر سيتي بضربات الترجيح في دور الثمانية والفوز على بيرتن ألبيون في نصف النهائي بنتيجة 9-0، 1-0.

وحقق الفريقان الفوز بهذا اللقب 5 مرات، وكان آخر تتويج للسيتي بهذه البطولة العام الماضي، بينما حقق تشيلسي اللقب عام 2015.