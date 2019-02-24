كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن لمتابعة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتبدو المواجهة في غاية الأهمية، ليس فقط لأنها حاسمة لبطولة مهمة هي نهائي كأس الرابطة، ولكن لأن مانشستر سيتي تفوق منذ أيام على تشيلسي بسداسية في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويمبلي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

مشوار الفريقين

خاض تشيلسي مسيرة حافلة في هذا الموسم ببطولة كأس الرابطة بعدما أطاح بنظيره ليفربول بنتيجة 2-1 ثم تخطى ديربي كاونتي بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر وبورنموث بهدف نظيف في دور الثمانية، وعبر توتنهام بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد الفوز 2-1 ، والخسارة 1-0، ولم يتم الاحتكام لقاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض.

في المقابل، صعد مانشستر سيتي بالفوز على أكسفورد يونايتد بثلاثية دون رد ثم عبور فولهام بثنائية دون رد في دور الستة عشر ثم عبور ليستر سيتي بضربات الترجيح في دور الثمانية والفوز على بيرتن ألبيون في نصف النهائي بنتيجة 9-0 ، 1-0.

وحقق الفريقان الفوز بهذا اللقب 5 مرات، وكان آخر تتويج للسيتي بهذه البطولة العام الماضي بينما حقق تشيلسي اللقب عام 2015.

غوارديولا ضد ساري

يتجدد الصدام التكتيكي بين الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي.

وتقابل الثنائي 5 مرات من قبل، فاز ساري مرة وحيدة فقط في الدور الأول للدوري بنتيجة 2-0 وتغلب غوارديولا 4 مرات، وحسم البيب بطولة كأس الدرع الخيرية من أنياب ساري مطلع هذا الموسم.

رد الاعتبار

يبحث تشيلسي عن رد الاعتبار بعد السقوط بسداسية بجانب تحقيق أول لقب مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري والحصول على دفعة معنوية مهمة في مشوار الموسم للعودة للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.

ويبدو الفريق الأزرق جاهزًا لخوض المباراة بتشكيلة ساري وطريقته 4-3-3، ويلعب بالحارس كيبا وأمامه أنتونيو روديجير ودافيد لويز وسيزار أزابيلكويتا وربما تستمر تجربة إيمرسون في مركز الظهير الأيسر في خط الدفاع.

ويقود نغولو كانتي خط الوسط وبجواره جورجينهو بجانب روس باركلي وفي الهجوم بيدرو وإدين هازارد وجونزالو هيجواين.

بطولة جديدة

يبحث مانشستر سيتي عن الفوز ببطولة جديدة، خاصة أن جوارديولا يحلم بالثلاثية هذا الموسم بحصد لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، ويأمل أن يكون مشواره في كأس الرابطة والتتويج بها أول طريق الثلاثية.

ويغيب عن الفريق حارسه كلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا وبنيامين ميندي للإصابة، ويعتمد جوارديولا على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون مع رباعي الدفاع نيكولاس أوتاميندي وإيمريك لابورت وكايل ووكر ودانيلو في الخط الخلفي.

ويعتمد غوارديولا على ثلاثي الوسط كيفين دي بروين وإلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا مع مثلث الهجوم رحيم سترلينج وليروي ساني وسيرجيو أجويرو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ ”إرم نيوز“ إن قوة جوارديولا وأسلحته الهجومية والفوز الأخير بسداسية ستكون العنوان الأبرز في هذه المواجهة، فلاعبو تشيلسي لديهم ضغوط كبيرة نتيجة هذه الهزيمة.

وأضاف: ”التتويج بلقب الرابطة ورد الاعتبار عامل مهم للغاية ودافع كبير للاعبي تشيلسي لحصد الفوز على حساب السيتي، بينما يبقى مانشستر سيتي فريقًا متكاملًا قادرًا على تقديم وجبة كروية ممتعة وتحقيق الفوز“.