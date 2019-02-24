يورغن كلوب: هذا ما يحتاجه ليفربول للتعامل مع ضغط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه بحاجة إلى استخراج كل الحماس، للتعامل مع ضغط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مستضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد.

ويتفوق فريق المدرب كلوب بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي بعد لعب كل منهما 27 مباراة.

وقال كلوب: ”من وجهة نظري فهذا ضغط إيجابي، لكني لا ألعب فأنا أجلس فقط هنا وأقول أشياء ساذجة لذا فهذا سهل، علينا التعلم في هذه المواقف، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي بالحماس، فالحماس هو قلب وروح هذا النادي“.

ويلعب ليفربول ضد واتفورد في الدوري على إستاد أنفيلد يوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفًا على إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد على إستاد جوديسون بارك يوم الأحد.

وأضاف: ”لدينا فرصة أخرى مساء الأربعاء ثم قمة مرسيسايد، وهي مباراة مفعمة بالمشاعر دائمًا لذا مرة أخرى بالحماس، نعلم من أين جئنا وأين نحن. الآن دعونا نستفيد من الموقف بأفضل طريقة ممكنة ثم سنرى ماذا سيحدث في النهاية“.

وألقت الإصابات بظلالها على الشوط الأول، في إستاد أولد ترافورد بعد خروج أربعة لاعبين من بينهم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وأشار كلوب إلى أن كثرة توقف اللعب أثرت على إيقاع فريقه.

وقال مع الإشارة إلى أنه لا يعلم مدى إصابة فيرمينو ”كانت مباراة غريبة، بدأنا بشكل جيد حقًا، الإصابات في المباراة كلفتنا فقدان إيقاعنا. واجهنا هذا الأمر فيما حدث (مع فيرمينو)، وهذه كارثة، يونايتد لعب بخط وسط جديد وثلاثة مهاجمين في الأمام، فقدنا إيقاعنا ولم نستطع استعادته“.

وتابع: ”كانت مباراة بدون لحظات بارزة، كانت مباراة عصبية، في الأيام التي يمكن فيها الفوز على يونايتد كان علينا فعل ذلك، لكن لم نستغل هذه الفرصة“.