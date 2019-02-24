ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف لاكازيت وفشل محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صورة)

سجل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الأول في فوز ناديه آرسنال 2/0 على ضيفه ساوثهامبتون في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في مباراة الريدز مع مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، كما فشل زميلاه ساديو ماني وروبيرت فيرمينو في التسجيل لتنتهي المباراة سلبية.

وكان هاري كين نجم توتنهام قد سجل هدفًا في سارة السبيرز 1/2 أمام بيرنلي أمس السبت.

ولم يلعب مانشستر سيتي الذي يلعب له سيرجيو أغويرو وتشيلسي الذي يلعب له إدين هازارد، لمشاركتهما في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفيما يلي ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح (ليفربول)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 17 هدفًا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ(آرسنال)، هاري كين (توتنهام)، ولكل منهما 15 هدفًا.

3. إدين هازارد (تشيلسي)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، ولكل منهم 12 هدفًا.

4. بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، هيونغ مين سون (توتنهام)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، ولكل منهم 11 هدفًا.