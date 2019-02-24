حادثة غريبة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (صور)

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، حادثة غريبة؛ بإجراء 4 تبديلات اضطرارية في الشوط الأول.

وبدأت سلسلة الإصابات مع مانشستر يونايتد، عندما أُصيب لاعبه أندير هيريرا؛ ليقرر المدرب النرويجي جونار سولسكاير إخراجه من الملعب وأشرك مكانه أندرياس بيريرا في الدقيقة 22.

ثم تعرض خوان ماتا للإصابة؛ ليخرج ويشارك مكانه جيسي لينغارد في الدقيقة 26.

وانضم روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول لقائمة المصابين، ليخرجه مدربه الألماني يورغن كلوب في الدقيقة 32، وأشرك مكانه دانييل ستوريدج.

واضطر سولسكاير لآخر تبديل بإخراج جيسي لينغارد وإشراك أليكسيس سانشيز في الدقيقة 44.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد بدأ المباراة بلاعب الوسط الشاب سكوت مكتوميناي بدلًا من نيمانيا ماتيتش المصاب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 هدفًا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، وقد حقق الريدز 20 فوزًا و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة.