التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صورة)

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول، في قمة منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد مفاجأة بتواجد الشاب سكوت مكتوميناي في خط الوسط، على حساب الصربي نيمانيا ماتيتش الذي يتردد أنه يعاني من إصابة.

من جهته أعاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبه جيمس ميلنر إلى التشكيلة الأساسية، في حين وضع ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيلتي الفريقين:

مانشستر يونايتد: دي خيا، آشلي يونغ، لينديلوف، كريس سمولينغ، لوك شاو، مكتوميناي، أندير هيريرا، بول بوغبا، خوان ماتا، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

ليفربول: أليسون باكير، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، جيمس ميلنر، فينالدوم، هندرسون، فابينيو، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينيو.

