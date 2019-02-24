تعادل مخيب لليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي مباراة ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كل الفرص التي أُتيحت لهم، كما تصدى الحارسان دافيد دي خيا وأليسون بيكر لعدة فرص.

وشهدت المباراة حدثًا غريبًا؛ بعدما أجرى مدربا الفريقين 4 تبديلات اضطرارية؛ بسبب الإصابات.

وجاء التبديلان الأول والثاني لمانشستر يونايتد بإشراك أندرياس بيريرا على حساب أندير هيريرا، في الدقيقة 22، ثم إشراك جيسي لينغارد على حساب خوان ماتا في الدقيقة 26.

في حين أشرك يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبه دانيل ستوريدج بدلًا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 32.

وأجرى مانشستر يونايتد تبديلًا اضطراريًا ثالثًا، بعدما أشرك أليكسيس سانشيز بدلًا من لينغارد في الدقيقة 43.

ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وهو المستفيد الأول من النتيجة.

في حين رفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس، ليحافظ على سجله الخالي من الخسائر في الدوري الإنجليزي تحت قيادة سولسكاير.