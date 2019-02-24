أهداف مباراة آرسنال وساوثهامبتون.. 2/0 للغانرز (فيديو)

سجل النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الأول لناديه آرسنال في مباراته مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف لاكازيت في الدقيقة السابعة من المباراة بضربة رأس بمساعدة مخيتريان .

وسجل هنريك مخيتريان الهدف الثاني في الدقيقة 17.

ويحتل آرسنال المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 50 نقطة، في حين يملك ساوثهامبتون 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، تشكيلة فريقه وجاءت كالتالي:

لينو، ليشتشتاينر، سوكراتيس، موستافي، كولاسيناك، توريرا، تشاكا، مخيتريان، رامزي، إيوبي ولاكازيت.

في حين جاءت تشكيلة ساوثهامبتون الذي يدربه رالف هازنهاتل كالتالي:

جان، فيسترجارد، ستيفنس، بنداريك، مات تارجيت، فاليري، روميو، أرمسترونج، ريدموند، هوبيرغ وبراوس.