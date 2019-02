تقارير.. جو هارت يستعد للهروب من جحيم الدوري الإنجليزي إلى أمريكا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الحارس الدولي الإنجليزي السابق جو هارت، يستعد للرحيل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي يغلق سوقه للانتقالات في شهر أيار/مايو المقبل.

وتلقى الحارس البالغ من العمر 31 عامًا عرضًا من فريق كولومبوس كرو، للانتقال لصفوفه إما على شكل إعارة أو انتقال دائم؛ لكون الفريق الأمريكي سيتخلى عن حارسه الشاب زاك شتيفن في الصيف لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعاش جو هارت وضعًا سيئًا، حيث انتقل من الحارس الرسمي لمنتخب إنجلترا لحارس يبحث عن فريق يمكنه من اللعب لدقائق أكبر، بعدما وضعه الإسباني بيب غوارديولا كحارس ثالث في مانشستر سيتي، وفضل التعاقد مع عدة حراس منذ قدومه.

Joe Hart could be given the chance to end his Burnley misery with a move to the MLS | @reluctantnicko https://t.co/9n051IcsEs pic.twitter.com/hxs2amPhUQ

— Sun Sport (@SunSport) February 24, 2019