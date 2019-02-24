مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. دي خيا على موعد مع التاريخ حال حقق هذا الأمر أمام ”الريدز“

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. دي خيا على موعد مع التاريخ حال حقق هذا الأمر أمام ”الريدز“

المصدر: فريق التحرير

ينتظر الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تحقيق إنجاز رائع يضعه ضمن قائمة الحراس الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الأحد، أن دي خيا على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى 100 لقاء بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أن دي خيا إذا ما نجح في تحقيق هذا الإنجاز، سيكون الحارس رقم 15 في هذه القائمة المميزة بالبريميرليغ.

ويستعد دي خيا للمشاركة مع فريقه ضد ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج الحارس الإسباني بشباك نظيفة 6 مرات فقط في الموسم الحالي، خلال 26 مباراة خاضها بالبريميرليغ.

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