مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. دي خيا على موعد مع التاريخ حال حقق هذا الأمر أمام ”الريدز“

ينتظر الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تحقيق إنجاز رائع يضعه ضمن قائمة الحراس الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الأحد، أن دي خيا على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى 100 لقاء بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

9️⃣9️⃣ – @D_DeGea is one shutout away from 100 #PL clean sheets. He'd become the 15th goalkeeper to hit that landmark #MUNLIV pic.twitter.com/yZxalibvT4

— Premier League (@premierleague) February 24, 2019