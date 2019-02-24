مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. دي خيا على موعد مع التاريخ حال حقق هذا الأمر أمام ”الريدز“

ينتظر الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تحقيق إنجاز رائع يضعه ضمن قائمة الحراس الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الأحد، أن دي خيا على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى 100 لقاء بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

9️⃣9️⃣ – @D_DeGea is one shutout away from 100 #PL clean sheets. He'd become the 15th goalkeeper to hit that landmark #MUNLIV pic.twitter.com/yZxalibvT4 — Premier League (@premierleague) February 24, 2019

وأوضح أن دي خيا إذا ما نجح في تحقيق هذا الإنجاز، سيكون الحارس رقم 15 في هذه القائمة المميزة بالبريميرليغ.

ويستعد دي خيا للمشاركة مع فريقه ضد ليفربول، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج الحارس الإسباني بشباك نظيفة 6 مرات فقط في الموسم الحالي، خلال 26 مباراة خاضها بالبريميرليغ.