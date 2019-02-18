مانشستر يونايتد يريد جعل دي خيا صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، بأن إدارة مانشستر يونايتد تعتبر تمديد عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا أولوية.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن إدارة مانشستر يونايتد ستسعى بقوة لإقناع دي خيا بتمديد عقده الذي ينتهي بعد 18 شهرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضًا لتجديد عقد دي خيا 5 سنوات بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن دي خيا سيتفوق على زميليه بول بوغبا وأليكسيس سانشيز في الحصول على الراتب، كما سيصبح في المركز التاسع على لائحة أعلى اللاعبين أجرًا.

وأشارت ”صن“ إلى أن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد يرى أن مستقبل دي خيا أولوية، ولذلك سيقدم عرضًا يحصل بموجبه دي خيا على ما يقرب من 400،000 جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 333 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 349 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 127 مباراة.