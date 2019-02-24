القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد في ملعب ”أولد ترافورد“، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول، والذي خاض 26 مباراة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول بنتيجة (3-1) على ملعب “آنفيلد”، وكانت الهزيمة سببًا في رحيل مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو.

رغم تواجد ليفربول في صدارة الجدول معظم فترات الموسم، إلا أن الريدز عانى من تذبذب النتائج أخيرًا؛ ما أدى إلى تراجعه للمركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي.

ويبحث ليفربول عن فوز خارج الأرض من أجل استعادة الصدارة، والتفوق على مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط بجانب إلحاق الخسارة الأولى لليونايتد بالدوري في عهد مدربه النرويجي سولشاير.

لقاء اليوم سيكون من المحطات المهمة بالنسبة لليفربول في طريقه لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ عقود طويلة للغاية.

ويعد أولد ترافورد من الملاعب التي يخوض فريق ليفربول عليها مباريات منذ أن تم إنشاء الملعب قبل سنوات، وبفارق كبير عن ثاني أقرب الملاعب صعوبة.

ليفربول خاض 93 مباراة تاريخيًّا على ملعب مانشستر يونايتد في كل البطولات سواء المحلية أو الأوروبية وحتى الودية.

ومنذ فترة طويلة لم يحقق ليفربول الفوز سوى في 16 مباراة فقط خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد منها بنسبة لم تتجاوز الـ 20% من إجمالي تلك المباريات.

الشياطين الحمر نجحوا في هز شباك فريق ليفربول 154 مرة على أرضهم مقابل 86 فقط لمانشستر يونايتد، وتعادل الفريقان في 29 مباراة وكان الفوز حليف أبناء الأولد ترافورد في 48 مرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة الـ (18:05 بتوقيت الإمارات)، الـ(17:05 بتوقيت السعودية)، الـ(16:05 بتوقيت القاهرة)، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي.