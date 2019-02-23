لماذا رش مانشستر يونايتد أرضية ملعب ”أولد ترافورد“ بالثوم قبل مباراة نادي ليفربول؟‎ (فيديو)

قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في قمة المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستجمع غدًا الأحد، عمد القائمون على ملعب ”أولد ترافورد“ الذي سيستضيف المباراة إلى رش أرضيته بـ“رذاذا الثوم“.

وسترسم المواجهة إلى حد بعيد ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة، وكان ”السيتي“ قد خاض مباراة هذه المرحلة في وقت سابق، وفاز على إيفرتون 2-0.

وأثار هذا التصرف تساؤلات كبيرة حول الهدف والغاية من هذه العملية، التي نقلت قناة ”سكاي سبورتس“ مقتطفات منها خلال تقرير لها من داخل الملعب الشهير.

وقد أفردت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية مادة مفصلة عن الموضوع والتقت بخبير شرح بأن هذه العملية تهدف إلى منع الفطريات من تخريب أرض الملعب ما يضمن نقلًا سلسًا للكرة بين اللاعبين الذين عليهم أن يتحملوا هذا الخيار الصعب بين الرائحة الكريهة أو الأرضية السيئة، خاصة وأن لاعبي مانشستر يونايتد يواجهون خصمًا عنيدًا بحجم الشياطين الحمر.

ونصح خبير اللاعبين بأن يعتبروا أنفسهم داخل مطبخ إيطالي أثناء المباراة، مازحًا بأن هذه الرائحة قد تفتح شهية التسجيل بشكل أكبر.

ويسعى ليفربول إلى هزيمة فريق ”الشياطين الحمر“ على ملعبهم واستعادة الصدارة، والحصول على دفعة قوية نحو لقب البريميرليغ الغائب منذ حوالي 1990.