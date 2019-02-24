موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، بملعب ”أولد ترافورد“ في قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول، والذي خاض 26 مباراة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ولن يلعب مانشستر سيتي في الدوري هذا الأسبوع، إذ يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليمنح ليفربول فرصة العودة إلى الصدارة.

ويمتلك ليفربول سجلًّا مميزًا أمام عمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة يورغن كلوب، بعدما تعادل مع مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال، وفاز على مانشستر يونايتد وتوتنهام وآرسنال (إيابًا) وخسر مرة واحدة أمام مانشستر سيتي.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته من قدوم المدرب أولي سولشاير، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم ورد اعتباره بعد الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الدور الأول بنتيجة 1 – 3 من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما صعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه، الاثنين الماضي، على تشيلسي بهدفين دون مقابل بملعب ”ستامفورد بريدج“، في حين يدخل ليفربول المباراة بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 8 مباريات من أخر 9 لقاءات خاضها بمسابقة الدوري الإنجليزي، فيما فاز في 11 من أصل 13 خاضها بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية تحت قيادة المدرب المؤقت سولشاير.

ويأمل مانشستر يونايتد في تعافي أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد من الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مشاركته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كانت نتيجة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول بنتيجة (3-1) على ملعب “آنفيلد”، وكانت الهزيمة سببًا في رحيل مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي.