هاتريك ميسي ومباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. يسيطران على عناوين الصحف الرياضية يوم الأحد

شكل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتسجيله لـ“هاتريك“ في مرمى إشبيلية العنوان الأبرز في صدارة الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأحد، بينما اهتمت البريطانية بقمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف العالمية:

الصحف الإسبانية

سبورت

اهتمت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية بتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”هاتريك ميسي يحكم الليغا قبل المواجهتين أمام ريال مدريد“.

كما أشارت إلى الفارق الذي يبلغ 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد و12 عن ريال مدريد اللذين يلعبان، اليوم الأحد.

آس

ركزت ”آس“ على تصريحات مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، الذي قال: ”جدول اللقاءات مضحك“، مؤكدة أن برشلونة يستفيد من راحة إضافية بلغت 29 ساعة.

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بتصريحات رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وكتبت: ”في ريال مدريد يعرفون أن نيمار ليس للبيع في الصيف“.

كما تحدثت بدورها عن تصريحات سولاري بشأن استفادة برشلونة من راحة أكثر من ريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

شكل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المادة الرئيسة للصحيفة، وعنونت: ”كلاسيكو ميسي“، في إشارة إلى ما ينتظر الفريق أمام ريال مدريد في كأس الملك والدوري.

كما تحدثت الصحيفة عن رئيس الفريق السابق ساندرو روسيل، الذي يدافع عن براءته أمام القضاء.

واهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد وفياريال، وليفانتي ضد ريال مدريد مطاردي برشلونة.

لسبورتيو

صحيفة ”ليسبورتيو“ الكاتالونية احتفلت بهاتريك ميسي في مرمى إشبيلية، وكتبت: ”هاتريك ميسي يقود برشلونة لريمونتادا أمام إشبيلية“.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت ”ذا صن“ بالنقاش الذي دار بين ماوريسيو بوكيتينو وحكم لقاء فريقه توتنهام أمام بيرنلي، الذي خسره 2-1، حيث قال الحكم للمدرب “ لا تصرخ في وجهي“.

فيما اهتمت أيضًا بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من خلال المواجهة التي تجمع مدربي الفريقين الألماني يورغان كلوب والنرويجي أولي جونار سولشاير، مساء اليوم الأحد.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية ببلوغ النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الهدف رقم 51 برفقة فريقه، حيث سجل هدفين في مرمى نيم.

كما اهتمت بعودة المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي للتألق مجددًا برفقة أولمبيك مارسيليا فريقه الجديد.