القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ضغط هائلًا، اليوم الأحد، عندما يلاقي مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، باحثاً عن إخراج فريقه تشيلسي من دوامة النتائج السيئة، والتصدي لطموح نظيره الإسباني غوارديولا بحصد الألقاب.

وللمرة الثانية في أسبوعين، يجد الفريق اللندني ذاته في مواجهة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعياً لأن ينتزع منه لقب كأس الرابطة الذي تُوّج به العام على حساب نادٍ آخر من العاصمة هو آرسنال.

ويدخل ساري الذي يشرف على النادي الإنجليزي في موسمه الأول بعدما حلَّ بدلاً من مواطنه أنطونيو كونتي في صيف العام 2018، المباراة على خلفية سلسلة تعثرات في الفترة الماضية، أبرزها الخسارة أمام سيتي صفر – 6 في الدوري المحلي، في أسوأ نتيجة لـ“البلوز“ في مختلف المسابقات منذ عام 1991، وفقدان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إثر الخسارة أمام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الدور الخامس.

ولم يكد ساري يلتقط بعض أنفاسه بالفوز بثلاثية نظيفة على مالمو السويدي، وبلوغ دور الستة عشر في مسابقة الدوري الأوروبي، يوم الخميس، حتى عاجله الاتحاد الدولي (فيفا)، يوم الجمعة، بعقوبة منع التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية خرقه قواعد انتقال اللاعبين القصَّر.

وسيكون ساري أمام فرصة تحقيق لقب أول مع تشيلسي اليوم في موسمه الأول معه، ما سيمنحه حجة قوية في وجه إدارة النادي ومشجعيه، إذ إن مدربين آخرين يحققون نتائج جيدة مع أنديتهم، فشلوا حتى الآن في نيل الألقاب على رغم تمضيتهم فترات أطول منه، مثل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويرغب مانشستر سيتي في تكرار إنجاز جاره مانشستر يونايتد بالحصول على بطولة كأس الرابطة، إذ لم يتمكن أيّ ناد من حصد اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2000 باستثناء مانشستر يونايتد، وذلك في عامي 2009 و2010.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.