موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، بملعب ”ويمبلي“ في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويرغب مانشستر سيتي في تكرار إنجاز جاره مانشستر يونايتد بالحصول على بطولة كأس الرابطة، إذ لم يتمكن أي ناد من حصد اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2000 باستثناء مانشستر يونايتد، وذلك في عامي 2009 و2010.

ويدخل مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما وضع قدمًا في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه خارج ملعبه على شالكه الألماني بنتيجة 3 – 2 في ذهاب دور الـ 16 الأربعاء الماضي.

ويسعى سيتي لقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم بالحصول على بطولات كأس الرابطة وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره الغاضبة جراء تراجع النتائج على الصعيد المحلي.

وودع تشيلسي مسابقة كأس الاتحاد الاثنين الماضي، بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، كما تلقى هزيمتين من العيار الثقيل أمام بورنموث برباعية نظيفة، ومانشستر سيتي بسداسية نظيفة بمسابقة الدوري الإنجليزي أثارت الشكوك حول قدرة الفريق اللندني على إنهاء مشواره في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدرك ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن الخسارة أمام مانشستر سيتي اليوم قد تعجل بإقالته من تدريب الفريق الذي تأهل أخيرًا لدور الـ 16 بمسابقة الدوري الأوروبي ”اليوروباليغ“ على حساب مالمو السويدي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.