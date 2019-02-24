بوكيتينو يعترف: توتنهام ليس ”منافسًا حقيقًيا“ على لقب الدوري الإنجليزي

اعترف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بأن آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتهت عقب سقوطه 2-1 أمام مستضيفه بيرنلي، أمس السبت.

وقال المدرب الأرجنتيني: ”قلت لنفسي إن هذه المباراة ستكون مفتاحًا للضغط على منافسينا. لو لم نفز لا يمكننا الضغط عليهما ولا نستطيع التفكير الآن في أننا منافسون على اللقب. أهدرنا فرصة هائلة لنا“.

وعبر بوكيتينو عن غضبه ضد الحكم مايك دين في مواجهة معه بعد المباراة لكنه أشار إلى أن فريقه يتحمل اللوم في الخسارة.

وأضاف: ”تريد الفوز بعواطفك وتعلم مدى أهمية المباراة وعندما تشعر بالإحباط أو الحزن ترتكب بعض الأخطاء“.

وتابع مدرب توتنهام الذي أوضح أنه ربما يعتذر للحكم: ”ارتكبنا بعض الأخطاء على أرض الملعب وارتكبت أنا بعض الأخطاء بعد المباراة. أريد الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس وشرب الماء لكن ما حدث قد حدث. يجب علينا التفكير في تصرفاتنا“.

ومن المحتمل أن يوجه الاتحاد الإنجليزي اتهامًا بسوء التصرف لبوكيتينو.

وشدد: ”أعتقد أنني سأتقبل ما سيقوله الاتحاد الإنجليزي. ما حدث على أرض الملعب وأتمنى ألا تسوء الأمور“.

ويتأخر توتنهام بخمس نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول، لكنه أهدر فرصة الضغط على ثنائي القمة.

ويلعب سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فيما يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد في الدوري، اليوم الأحد.

وقال بوكيتينو: ”أعتقد أنها كانت فرصة مذهلة لكي نكون منافسين على اللقب وإظهار أننا هنا لأننا نستحقها. المهم أن ننظر لأنفسنا ونقول إننا بحاجة للتطور.

”يجب أن ندافع بشكل أفضل ونلعب بطريقة أفضل عند الاستحواذ على الكرة وتحسين كفاءتنا“.

وأضاف: ”لم تكن المباراة التي تصفها بأنها كانت تحت السيطرة. صنعنا بعض الفرص لكنها لم تكن كافية. على هذا المستوى لو أردت المنافسة يجب أن تظهر إمكاناتك لكن هذا لم يحدث“.

وكان الأمر الإيجابي الوحيد لتوتنهام هو عودة هاري كين الذي أدرك التعادل في الدقيقة 65 في أول ظهور بعد ابتعاده ستة أسابيع للإصابة.

وفاز توتنهام في جميع مبارياته الأربع في الدوري أثناء غياب كين وقال بوكيتينو، إن الفريق يجب أن يتعلم الدرس.

وتابع: ”هذا يوضح أن الأداء الجماعي هو الأهم. يمكن أن تفوز وتخسر. هاري هز الشباك وأنا سعيد بعودته فهو سيساعدنا لكن لا يوجد من هو أهم من الفريق“.