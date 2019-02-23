بوكيتينو ينفعل بشدة على حكم مباراة توتنهام وبيرنلي (فيديو)

انفعل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بشدة على حكم مباراة فريقه أمام بيرنلي، اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض الفريق اللندني للخسارة خارج أرضه على يد بيرنلي بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وفور إطلاق الحكم مايك دين صافرة النهاية، توجه له بوكيتينو للحديث معه، وظهرت عليه علامات الغضب.

???? Wow! ???? Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor! ???? Reaction in our live blog: https://t.co/8ntnbWB8dh pic.twitter.com/boXTN2od8f — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 23, 2019

ورغم محاولات البعض إبعاد المدرب الأرجنتيني عن حكم المباراة، إلا أن بوكيتينو أصر على مواصلة حديثه الحاد مع الحكم، ليقترب منه بملامح غاضبة.

وكاد بوكيتينو أن يشتبك مع الحكم جسديًا، لولا إبعاد معاونيه له، لكنه أصر على البقاء أمام وجه الحكم، مشيرًا له لتفسير قراراته الغريبة أمام الكاميرا، التي رصدت الواقعة منذ البداية.

وقال مدرب توتنهام تعليقا على الواقعة لشبكة ”بي بي سي“: ”لم يكن شيئًا، ما حدث في الملعب قد حدث، ارتكبنا بعض الأخطاء، واستقبلنا هدفين“.

وأضاف: ”لا يوجد شيئًا يمكن أن أقوله، تهانينا لبيرنلي، نحن لا نستحق الهزيمة، ولكن هذه هي كرة القدم“.

وواصل: ”من المهم أن ندرك أنها كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، قبل المباراة كنا نرى أنه لكي تكون ضمن المتنافسين، فلابد من تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة“.

وأردف: ”في بعض الأحيان نجد أجوبة وأعذار لمحاولة تبرير الهزيمة، تصرفي ليس أمرًا طبيعيًا، ربما لأنني كنت أعرف قبل المباراة وبعد المباراة أنه سيكون من الصعب أن تكون ضمن المتنافسين بدون ثلاث نقاط“.

وأشار: ”لا يمكننا إلقاء اللوم على أحد، بداية أود أن ألوم نفسي، بالطبع أنا لست الشخص الذي يحب أن يشتكي كثيرًا لأنني كنت أعرف من قبل أن هذه المباراة ستكون حاسمة، ولكن مع العاطفة وخيبة الأمل ربما تجاوزت الحدود قليلًا، لقد خسرنا اليوم بسبب أخطائنا، يجب أن نفعل ما هو أفضل وفي النهاية نحتاج لأن نلوم أنفسنا“.

وعندما سُئل عن إمكانية تعرضه لعقوبة من قِبل الاتحاد الإنجليزي، أجاب: ”سأتقبل كل شيء سيحدث، آمل ألا يحدث شيئًا“.

وأنهى قائلًا: ”لقد ارتكبت خطأ بعد المباراة، كان عليًّ أن أذهب إلى غرفة خلع الملابس وأشرب بعض المياه“.