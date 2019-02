بوكيتينو ينفعل بشدة على حكم مباراة توتنهام وبيرنلي (فيديو)

انفعل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بشدة على حكم مباراة فريقه أمام بيرنلي، اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض الفريق اللندني للخسارة خارج أرضه على يد بيرنلي بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وفور إطلاق الحكم مايك دين صافرة النهاية، توجه له بوكيتينو للحديث معه، وظهرت عليه علامات الغضب.

???? Wow! ????

Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor! ????

Reaction in our live blog: https://t.co/8ntnbWB8dh pic.twitter.com/boXTN2od8f

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 23, 2019