ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم السبت (صورة)

تلقت آمال توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية، اليوم السبت، إذ لم يكن هدف مهاجمه العائد هاري كين كافيا لتفادي الخسارة 2-1 أمام بيرنلي.

وحطم هدفان من كريس وود أشلي بارنز مهاجمي بيرنلي باستاد ترف مور آمال توتنهام في الضغط على مانشستر سيتي وليفربول وسط نوبة غضب من مدربه ماوريسيو بوكيتينو الذي يشتهر بهدوئه.

وأصبح روي هودجسون أكبر مدرب يقود فريقا في مباراة في الدوري الممتاز بعمر 71 عاما و198 يوما عندما انتصر فريقه كريستال بالاس 4-1 على مستضيفه ليستر سيتي.

وجمدت الهزيمة المفاجئة رصيد توتنهام عند 60 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن سيتي وليفربول الذي يستطيع الانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وعلى الجانب الآخر من جدول الترتيب واصل هدرسفيلد تاون سقوطه نحو الدرجة الثانية إذ خسر متذيل الترتيب، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 بعد طرد تومي سميث، 2-صفر أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد.

ورأى بوكيتينو فرصة في تحقيق الفوز على بيرنلي لتعزيز آمال فريقه في المنافسة على اللقب قبل أن يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري غدا الأحد فيما يلعب سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

لكن الأمر انتهى بالمدرب الأرجنتيني الهادئ وهو يركض في غضب باتجاه الحكم مايك دين بعد المباراة بسبب القرار الذي اعتبره غير صحيح وأدى إلى هدف بيرنلي الأول في الدقيقة 57.

وطالب توتنهام بالحصول على ركلة مرمى بعدما بدا أن جيف هندريك آخر من لمس الكرة قبل خروجها من الملعب لكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية نفذها دوايت مكنيل وافتتح منها وود التسجيل.

أدرك كين، قائد إنجلترا العائد من إصابته أبعدته ستة أسابيع، تعادلا أثار جدلا مماثلا إذ نفذ داني روز رمية تماس بعيدا عن موضع خروجها من الملعب.

وانتهت آمال هدرسفيلد بعد طرد سميث عقب تدخل ضد ميجيل ألميرون صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ نيوكاسل باستاد سانت جيمس بارك إذ انتصر صاحب الأرض بهدفين من سالومون روندون وأيوزي بيريز.

وكانت الهزيمة 13 في آخر 14 مباراة في الدوري لهدرسفيلد وتركته في موقف ميؤوس منه متأخرا بست نقاط عن فولهام و14 نقطة عن كارديف سيتي صاحب المركز 17.

وتقدم نيوكاسل، بفوزه الثالث على التوالي على أرضه مع المدرب رفائيل بنيتز، إلى المركز 14 متأخرا بنقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 13.

وباستاد دين كورت اُحتسبت ثلاث ركلات جزاء نفذ جوشوا كينغ واحدة منها بنجاح وأضاع أخرى فيما أدرك راؤول خيمينز التعادل من الثالثة 1-1 لولفرهامبتون واندرارز مع بورنموث في الدقيقة 83.