مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ”الجولة 27“ (صورة) ‎

تنطلق مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، بين وست هام يونايتد وفولهام، وفي نفس التوقيت ستُلعب مباراة أخرى بين كارديف سيتي وواتفورد صاحب المركز الثامن.

ستنطلق 4 مباريات، غدًا السبت، بين بيرنلي وتوتنهام، ثم مباراتي بورنموث وفريق وولفرهامبتون وكذلك نيوكاسل يونايتد وهادرسفيلد.

وفي ختام مباريات اليوم، سيلعب ليستر سيتي وكريستال بالاس على ملعب كينج باور.

وتختتم مباريات الجولة 27، يوم الأحد المقبل، بمباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافولد، ثم آرسنال مع ساوثامبتون وذلك على ملعب الإمارات.

وسيتم تأجيل مباراة برايتون وتشيلسي؛ بسبب مشاركة البلوز في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي يوم 24 فبراير.

وفيما يلي مواعيد المباريات كاملة: