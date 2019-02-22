مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورغن كلوب يكيل المديح لسولسكاير

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المديح لإمكانات نظيره أولي جونار سولسكاير؛ على منح لاعبيه فرصة إظهار كل ما لديهم ويؤمن أن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يملك الكفاءة لتدريب أكبر الأندية؛ بعد ظهور تأثيره باستاد أولد ترافورد.

وانتصر يونايتد في 8 من 9 مباريات في الدوري تحت قيادة سولسكاير ليتقدم إلى المربع الذهبي، وهو أمر بدا بعيد المنال مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي أُقيل في ديسمبر كانون الأول عندما كان الفريق في المركز السادس.

وقبل مواجهتهما في الدوري، يوم الأحد، أبدى كلوب إعجابه بمستوى يونايتد منذ انتصر عليه ليفربول 3/1 في مباراة أدت إلى رحيل البرتغالي مورينيو.

وأبلغ كلوب شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”الأمر يتعلق باستخراج إمكانات الفريق وتحسين الكفاءة وهذا ما فعله (سولسكاير) بوضوح ويجعله مدربًا لفريق كبير.

”أنا مدرب وأعلم أننا لسنا سحرة. الأمر ليس أننا نأتي ونقول ‭’‬أنت لست جيدًا لكني سأجعلك جيدًا‭’‬“.

وأضاف ”لكننا محظوظون بامتلاك لاعبين جيدين وسولشاير يقوم بعمل مذهل“.

واعتمد يونايتد، الذي يملك 51 نقطة من 26 مباراة، نهجًا هجوميًا تحت قيادة سولشاير، لكن كلوب أشار إلى أنه ربما سيغير أسلوبه، يوم الأحد.

وقال المدرب الألماني: ”سنرى كيف سيلعب ضدنا. أعتقد أنه قادر على اللعب بأساليب مختلفة. (يونايتد) يهاجم بشكل أكبر الآن بالتأكيد، وهذا واضح، لكن هجماته المرتدة تشكل خطورة هائلة خاصة عند استعادة أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد“.

وتابع: ”هذا ليس الأمر الوحيد الذي يجيده (يونايتد). هناك عدة أمور يمكن أن تجعله في حيرة ولا يجيب عنها بسهولة لكنها ستكون مباراة قوية من الناحية البدنية وتتطلب الكثير من الفريقين“.